Сенатор анонсировала проверку в Генпрокуратуре и СКР «антикрымского» демарша «Яблока»

Совет Федерации РФ инициирует проверку деятельности партии «Яблоко» на предмет нарушения партийным руководством Основного закона России и Уголовного кодекса РФ. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в ответ на обращение ФАН.

В настоящее время на официальном сайте партии размещен «политический меморандум» от 2019 года, пункт 9 которого гласит:

«Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, прекратить поддержку криминала и сепаратистов, разжигание ненависти и пропаганду войны. Решение крымского вопроса возможно в соответствии с дорожной картой, выработанной в рамках специально созванной международной конференции».

Prt Scr yabloko.ru /

Кроме того, на сайте «Яблока» в свободном доступе находятся статьи, в которых воссоединению Крыма с Россией по результатам референдума дается однозначная оценка: «Крым принадлежит Украине и его аннексия незаконна и должна быть отменена».

Фото из личного архива Ольги Ковитиди /

«Не каждое яблочко — райское»

Представитель Совета министров Республики Крым в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди сообщила корреспонденту ФАН, что в настоящее время в аппарате Совфеда готовится официальное письмо в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный комитет РФ на предмет проверки антигосударственной деятельности «Яблока» и нарушения руководством партии российского законодательства по признакам статьи 280.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Мы рекомендуем партии «Яблоко» удалить всю подобную информацию с сайта, поскольку она содержит признаки уголовно наказуемого деяния и противоречит Конституции Российской Федерации. Лица, опубликовавшие данную информацию, подлежат уголовной ответственности, — заявила сенатор. — Не каждое яблочко — райское».

ТАСС / Михаил Джапаридзе

«Позиция, относящаяся к истории»

Член федерального политкомитета «Яблока», руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов заявил ФАН, что не видит никаких нарушений в меморандуме партии.

«Какое же это противоречие закону? Партия «Яблоко» не призывает к силовому отторжению, не призывает Украину или НАТО забрать Крым. По сути, говорится, что Россия должна пересмотреть свою позицию. У нас что, совсем нельзя про это говорить? Может быть, нельзя и думать?» — выразился Арбатов.

Статус Крыма может быть изменен, считает он. По словам Арбатова, публикации на официальном сайте являются призывами не к нарушению территориальной целостности, а к органам власти, чтобы те пересмотрели свою позицию.

«Слова о том, что присоединение Крыма Россией незаконно, — это позиция, относящаяся к истории. Это дебаты. Раньше, например, считали, что вторжение СССР в Чехословакию в 1968 году было правильным, а потом на высоком уровне осудили это вторжение. А недавно парламент принял решение, что эти действия были оправданы. История — предмет обсуждения: взгляды меняются, партии могут высказывать свое мнение», — добавил Арбатов.

ТАСС / Зураб Джавахадзе

«Все равно что ратовать за педофилию»

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, в свою очередь, напомнил об уголовной статье, касающейся публичных призывов к нарушению территориальной целостности РФ.

«Это попадает под Уголовный кодекс. Откройте статью 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Пункт 2 гласит: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), — наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет». Информация вывешена на официальном сайте партии! Комментировать особо нечего, все очевидно…»

Адвокат добавил, что разговоры со стороны руководства «Яблока» о ведении дискуссии в открытом пространстве, по его мнению, не оправдывают правонарушения. С тем же успехом можно пытаться популяризовать легализацию наркотиков или педофилию, которые также являются преступлениями в нашей стране.

«На сегодняшний день деятельность, направленная на отторжение территории нашего государства, признана уголовным преступлением. Какая может быть дискуссия по этому вопросу? Дискуссии ведутся до принятия закона. Даже в самых демократических странах, по мнению Европейского суда, обсуждение принятых норм недопустимо. Поэтому соответствующие деяния образуют состав преступления. Это — закон», — подчеркнул правовед.

Федеральное агентство новостей /

Аграновский напомнил об угрозе жителям Крыма, исходившей со стороны участников государственного переворота в Киеве в 2014 году.

«Крым был, есть и будет Россией. Закон о присоединении субъекта к России был принят не потому, что он «понравился» нам, а во избежание кровавой бойни. Наше государство приняло волеизъявление жителей Крыма и обеспечило физическую защиту русскоговорящих людей. Какие могут быть дискуссии на эту тему? Ни закон, ни мораль не позволяют даже обсуждать этот вопрос! Попытка «развязать обсуждение» статуса Крыма может привести к войне и жертвам, это недопустимо!» — сказал Дмитрий Аграновский.

Он добавил, что Россия — очень свободное государство, если некоторые ее политические силы смеют вести разговоры на тему, стоит ли лишать нашу страну тех или иных территорий. Дискуссии, по мнению юриста, уместны при обсуждении правил проведения митингов, но никак не в области, которая может обернуться массовым кровопролитием.