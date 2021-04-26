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Получить некоторые медицинские справки в РФ скоро можно будет дистанционно

Общество
Получить некоторые медицинские справки в РФ скоро можно будет дистанционно
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 26 апреля. Некоторые медицинские справки в ближайшее время можно будет получить в электронном виде. О планах Минздрава РФ рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Уже сегодня россиянам доступна часть цифровых функций системы здравоохранения. Например, записаться на вакцинацию можно на сайте «Госуслуги».

«Цифровое здравоохранение изменяется, в том числе и в части, касаемой вопросов формирования кабинета «Мое здоровье», в рамках которого мы планируем уже в этом году реализовать часть функционала», — отметил Мурашко на Совете законодателей.

Кроме вакцинации и записи к врачу, лечебные учреждения получат и другие цифровые функции. Законопроект, по которому медицинские организации смогут выдавать справки в электронном виде, разработан в июне 2020 года.

В список аддитивных расстройств могут добавить игровую зависимость, новая международная классификация может вступить в силу в 2022 году. В течение двух лет в России будет действовать старый и новый документ, полный переход планируется к 2025 году.

минздрав здравоохранение цифровизация
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