Кореец удивил русских друзей реакцией на вкус черного хлеба со шпротами

Москва, 26 апреля. Кореец впервые попробовал бутерброд со шпротами во время застолья по случаю празднования дня рождения в России и поразил друзей реакцией на популярную советскую закуску.

Блюдо с консервами из балтийской салаки в масле оказалось гвоздем всего застолья. Речь идет о бутербродах с чуть обжаренным черным хлебом, майонезом, чесноком, ломтиком соленого огурца и яйцом. Закуска вызвала у иностранного гостя большой интерес и, спросив ее название, он взял ее на пробу.

«Ну что? Масисо?» — спросил кто-то на корейском, вкусное ли блюдо.

Дегустатор расплылся в блаженстве и выпалил на русском то, чего никто не ожидал, вспомнил один из присутствовавших на празднике.

«Щипироты, я тебя люблю!!! Это самое вкусное, что я ел» — сказал он, заставив всех вокруг буквально взорваться от смеха.

Для многих иностранцев привычная русская еда кажется экзотикой. Ради любопытства они пробуют популярные блюда и часто делятся впечатлениями в Сети. Один американец после ряда дегустаций определил для себя топ не полюбившихся яств и рассказал о них. Пользователь китайской платформы Sina признался, что его поразил русский шашлык.