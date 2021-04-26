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Украина хочет внести Чернобыль в список мирового наследия ЮНЕСКО

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 16:25
Общество
Украина хочет внести Чернобыль в список мирового наследия ЮНЕСКО
wikipedia.org  /  Hnapel / CC BY-SA 4.0

Киев, 26 апреля. Чернобыль должен попасть в список мирового наследия ЮНЕСКО. Мнение высказали в Минкультуры Украины.

Власти Украины внесли загоризонтную радиолокационную станцию «Дуга» в чернобыльской зоне отчуждения в государственный реестр недвижимых памятников. Теперь объект находится под охраной государства, заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. Таким образом шансы Чернобыля попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивается.

Авария на Чернобыльской АЭС является одной из наиболее известных техногенных катастроф в мире. Она произошла 26 апреля 1986 года. Спустя 35 лет после взрыва ситуация в районе города Припяти, расположенного на территории Украины, оставляет желать лучшего.

украина чернобыль юнэско
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