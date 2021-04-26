Фотография праворульного УАЗ-469 появилась в Сети

Ульяновск, 26 апреля. Изображение праворульной модификации легендарного автомобиля УАЗ-469 появилось на просторах интернета. Снимок машины был сделан на улице одного из городов Индии.

Фотография размещена в официальном Instagram Ульяновского автозавода. В сообщении говорится, что на сегодня в Индии насчитывается всего пять УАЗ-469. Не уточняется, кому именно принадлежит изображенный автомобиль.

Серийное производство внедорожников УАЗ-469 началось в конце 1972 года. Однако жители Советского Союза не могли купить автомобиль, так как он предназначался для военных учреждений и колхозов. При этом модель активно поставлялась за границу, где получила репутацию надежного автомобиля.

Автоэксперты ранее рассказали, какие марки автомобилей наиболее популярны среди покупателей в России при совершении повторной покупки. Как отмечают специалисты, приобретение машины одного и того же бренда не всегда связано с удовлетворенностью его характеристиками.