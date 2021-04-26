Житель Башкирии спас кота, который просидел неделю на дереве

Уфа, 26 апреля. Житель маленького башкирского города Давлеканово спас кота, который семь дней просидел на дереве из-за паводка.

Животное стало заложником ситуации из-за того, что улицу, где находился кот, резко залило паводковыми водами, сообщает сайт kp.ru. Кот залез на дерево, а затем боялся спуститься вниз и утонуть. Уровень воды оказался очень высоким — по бедро взрослому человеку.

Кот ждал спасения примерно неделю, пока местный житель Тимур не проявил инициативу по спасению животного. Мужчина раздобыл переносную лестницу, дошел вместе с ней в резиновых сапогах до дерева и вызволил кота. Почувствовав под своими лапками земную твердь, зверек бросился в сторону жилых домов.

Животные нередко спасают человеку жизнь. В середине апреля кот из Обнинска не дал погибнуть семье при пожаре. Домашний питомец, увидев происходящее, начал издавать громкие крики, чем привлек внимание одного из членов семьи.