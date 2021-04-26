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Житель Башкирии спас кота, который просидел неделю на дереве

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 15:31
Общество
Житель Башкирии спас кота, который просидел неделю на дереве
pixabay.com  /  123digitalservice

Уфа, 26 апреля. Житель маленького башкирского города Давлеканово спас кота, который семь дней просидел на дереве из-за паводка.

Животное стало заложником ситуации из-за того, что улицу, где находился кот, резко залило паводковыми водами, сообщает сайт kp.ru. Кот залез на дерево, а затем боялся спуститься вниз и утонуть. Уровень воды оказался очень высоким — по бедро взрослому человеку.

Кот ждал спасения примерно неделю, пока местный житель Тимур не проявил инициативу по спасению животного. Мужчина раздобыл переносную лестницу, дошел вместе с ней в резиновых сапогах до дерева и вызволил кота. Почувствовав под своими лапками земную твердь, зверек бросился в сторону жилых домов.

Животные нередко спасают человеку жизнь. В середине апреля кот из Обнинска не дал погибнуть семье при пожаре. Домашний питомец, увидев происходящее, начал издавать громкие крики, чем привлек внимание одного из членов семьи.

животные общество хорошие новости россии
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