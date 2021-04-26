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ЦБ РФ оценил чистую прибыль банков в первом квартале 2021 года

Экономика
ЦБ РФ оценил чистую прибыль банков в первом квартале 2021 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 26 апреля. Чистая прибыль кредитных организаций России в январе-марте достигла 578 млрд рублей. Это на 9% больше аналогичного показателя 2020 года, следует из материалов Центробанка РФ.

Банкам удалось избежать резкого сокращения прибыли после отмены послаблений в области формирования резервов по крупным корпоративным кредитам. Это произошло благодаря тому, что финучреждения заранее подготовили резервы в необходимом объеме, объяснил регулятор.

Среди ключевых положительных факторов можно выделить рост чистого процентного (+8%) и комиссионного (+12%) доходов за счет восстановления потребительской активности и роста кредитования. Также роль играет сокращение расходов на резервы с 277 до 115 млрд рублей, указывает ЦБ.

Поскольку экономика стоит на пути восстановления, прибыль по итогам 2021 года может оказаться даже выше, чем в прошлом году, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов. По его прогнозу, прибыль отечественного банковского сектора по итогам года может достичь от 1,5 до 1,7 трлн рублей.

Международные резервы Центробанка и Правительства России в период с 9 по 16 апреля увеличились на 0,6%, сообщил ранее регулятор. Их текущий объем составил 583,7 млрд долларов.

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