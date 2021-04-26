Жители США подали в суд на Apple за преувеличение возможностей iPhone

Вашингтон, 26 апреля. Американцы подали иск против компании Apple. Пользователи iPhone пожаловались, что производитель преувеличивает свойства водостойкости девайса.

Истцы считают, что Apple лукавит, приводя в характеристиках защиту смартфона от влаги. Компания сообщает, что заявленная степень защиты проверена в лабораторных условиях с чистой водой. Пользователи приводят примеры, когда устройство выходило из строя при попадании в мыльный раствор, морскую или хлорированную воду.

Юзеры заявили, что производители вводят покупателей в заблуждение. Разработчиков просят внести изменения в описание девайсов и возместить ущерб пострадавшим в Нью-Йорке. При этом все фирмы отдельно указывают, что гарантия не распространяется на утопленные гаджеты.

Компания Apple, в свою очередь, решит вопрос загрязнения корпуса устройства отпечатками пальцев. Инновационную технологию применят к смартфону IPhone 13 Pro.