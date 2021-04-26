МИД России заподозрил Чехию в нарушении международных договоров

Москва, 26 апреля. Европейскому союзу следует разобраться в инциденте со взрывами в чешском Врбетице. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Прага недавно выслала из страны несколько российских дипломатов, заявив, что они якобы могут быть причастны к инциденту в 2014 году на складе боеприпасов. На днях президент Чехии Милош Земан в интервью напомнил о существовании второй версии. Согласно ей, взрыв произошел из-за ошибки сотрудников.

Слова президента разозлили чешского вице-премьера. Он сказал, что главе страны не стоило упоминать о второй версии причин взрыва.

Лавров обратил внимание на противоречивую реакцию представителей польских властей. Он потребовал, чтобы Евросоюз разобрался в случившемся, так как есть основания подозревать Чехию в нарушении международных договоров.