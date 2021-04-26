Аксенов обещал в июне сообщить результаты анализов пресной воды для Крыма в Азовском море

Симферополь, 26 апреля. Факт наличия пресной воды в Азовском море подтвержден исследованиями, рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Информация об объемах пресной воды, которая находится под Азовским морем, появится в июне 2021 года. В это же время будет готов доклад о качестве обнаруженной воды, рассказал журналистам глава региона.

«То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает», — объяснил Аксенов.

Важным вопросом, который будет рассматриваться, является пригодность воды к употреблению. Для определения ее качества ученые проведут дальнейшие исследования, рассказал Аксенов.

Столица Крыма, Симферополь, переведен на смягченный график подачи воды. С 24 апреля она подается с 06:00 до 0:00 ежедневно, сообщил глава городской администрации.