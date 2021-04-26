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Болсонару пригрозил вывести армию на улицы и силой «навести порядок» в Бразилии

Весь мир
Болсонару пригрозил вывести армию на улицы и силой «навести порядок» в Бразилии
Global Look Press  /  Aloisio Mauricio / ZUMAPRESS.com

Бразилиа, 26 апреля. Президент Жаир Болсонару пригрозил «вывести войска на улицы Бразилии» в случае беспорядков из-за введения карантинных мер против коронавируса. В интервью TV Acrítica он вновь раскритиковал губернаторов бразильских штатов, которые решили вводить локдаун.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1385712282576039943

Губернаторы бразильских штатов распорядились ввести ограничения для борьбы со стремительно распространяющимся коронавирусом. Президент объявил, что если эти меры вызовут сопротивление и приведут к «хаосу» в стране, он готов использовать силовые методы.

«Если будут проблемы, у нас есть план по обеспечению порядка. Я являюсь верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Наша армия выйдет на улицы в случае необходимости», — заявил Болсонару в интервью.

Президент Бразилии вновь раскритиковал решение губернаторов о введении ограничительных мер. Глава государства назвал их действия по объявлению карантина и комендантского часа «абсурдными» и «трусливыми».

Тем временем пандемия коронавируса в Бразилии полностью вышла из-под контроля. За первые четыре месяца 2021 года в стране было зарегистрировано больше смертей от COVID-19, чем за весь 2020 год — в прошлом году коронавирус убил 194,9 тысяч бразильцев, а в 2021-м его жертвами стали уже 195,8 тысяч человек.

Болсонару пригрозил вывести армию на улицы и силой «навести порядок» в Бразилии
Global Look Press  / Marcelo Chello / ZUMAPRESS.com

«Да, я готов использовать армию. Наши вооруженные силы действительно могут однажды выйти на улицы», — настаивает президент.

Болсонару при этом заявил, что «не будет переступать черту» при использовании Вооруженных сил. После чего отказался давать дальнейшие комментарии касательно своего плана, но подчеркнул, что представил этот вопрос на обсуждение с 23 министрами.

«Мы уже обсуждали — что можно предпринять в случае всеобщего хаоса в Бразилии из-за голода, вызванного трусливыми ограничительными мерами, которые нацелены на то, чтобы держать народ в своих домах», — сообщил Болсонару.

Президент сделал эти заявления на фоне давления на него со стороны населения и оппозиции из-за плохого управления страной в период пандемии. За минувшие сутки более 32 тысяч человек заразились коронавирусом, еще 1316 скончались. Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений (14 млн) и второе место по числу летальных исходов (390 тысяч). Ранее из-за массового недовольства Болсонару пришлось вывести из под удара критики лояльного министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу, который как и президент не поддерживал введение карантина. Вслед за ним в отставку отправились еще несколько министров.

Читать о единовременной отставке пяти министров в правительстве Бразилии
Федеральное агентство новостей  / 

бразилия армия болсонару covid-19
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