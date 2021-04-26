Отверженная сельчанка избила полицейского в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 26 апреля. Пьяная сельчанка избила сотрудника полиции в патрульном автомобиле. Как стало известно ФАН, 33-летняя женщина до этого инцидента не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Чрезвычайное происшествие случилось в селе Мильково Мильковского района Камчатского края. В дежурную часть местной полиции позвонили местные жители и сообщили, что пьяная женщина ведет себя неадекватно. На место предполагаемого правонарушения выдвинулся наряд стражей порядка и участковый.

Прибыв по указанному адресу, блюстители закона увидели женщину, которая с трудом стояла на ногах. По внешним признакам было похоже, что она находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полицейские приняли решение доставить местную жительницу в медицинское учреждение для освидетельствования. В машине дама нанесла несколько ударов офицеру полиции.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Ильина.

Подозреваемая признала вину частично. Женщина практически не помнит, что происходило в тот момент.

«Она пришла к бывшему сожителю, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они прекрасно провели время, однако вскоре мужчине надоела его бывшая любовница. Он попросил ее покинуть его дом. Женщина почувствовала себя в этой ситуации оскорбленной и отказалась уходить из квартиры».

Хозяину, чтобы выпроводить поднадоевшую гостью, понадобилось некоторое время. После того, как отверженная дама оказалась на улице, она начала вымещать злость на жителях села и их имуществе.

«Подозреваемая стала бить по рядом стоящим автомобилям и приставать к прохожим. Кто-то вызвал наряд полиции. Дебоширку посадили в машину и привезли в медицинское учреждение. Но она отказалась выходить из автомобиля. С размаху она ударила участкового ногой в лицо и руку. Кстати, ранее на нее не раз составлялись протоколы об административных правонарушениях в пьяном виде», — дополнил источник.

После этого подозреваемую все-таки смогли призвать к порядку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до пяти лет лишения свободы.