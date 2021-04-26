Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Москва, 26 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе военнослужащих на ежегодные военные сборы.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Правительству и регионам поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. Документ вступает в силу с даты его публикации, то есть с 26 апреля.

Согласно указу, запасников призовут на сборы в Вооруженные силы РФ, Росгвардию и органы государственной охраны и ФСБ. Ежегодные сборы проходят в строевых частях: в зависимости от необходимости в них принимает участие от 5 до 15 тысяч военных, находящихся в резерве.

В начале апреля в России стартовал весенний призыв, который продлится до июня. Новобранцы из Москвы уже отправились на места прохождения службы в воинские части Западного военного округа (ЗВО).

Сайт 360tv.ru опубликовал рекомендации сотрудников петербургских военкоматов для будущих защитников отечества, которые рассказали, как подготовиться к призыву.