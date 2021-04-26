Песков отказался комментировать возможное признание ФБК экстремистской организацией

Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по делу о признании одной из российских организаций экстремисткой.

Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией»1 (ФБК1), который является НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Московский городской суд рассматривает иск столичной прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией.

По словам Пескова, Кремль никогда не комментирует подобные дела.

«Решения суда еще нет, поэтому здесь нет субстанции, темы для наших комментариев», — сказал Песков.

Ранее сотрудник ФБК Леонид Волков сообщил, что штабы Навального официально приостановили работу.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.