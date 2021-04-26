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Надо вернуть: Дмитрий Пучков о незаконном сносе памятника Дзержинскому в Москве

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 16:18
Общество
Надо вернуть: Дмитрий Пучков о незаконном сносе памятника Дзержинскому в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве убрали в 1991 году по указанию первого мэра столицы. Потом скульптуру переместили в парк «Музеон». Несколько раз инициативная группа пыталась поднять вопрос о возвращении монумента, но все было тщетно. 

Эта история получила продолжение, когда проверить факт законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке потребовало руководство организации «Офицеры России». Эту просьбу направили генеральному прокурору РФ в прошлом году. Была проведена проверка, которая установила, что демонтаж был незаконным.

Многие сходятся во мнении, что события 1991 года — акт вандализма, который совершили без каких-либо законных оснований. Этой позиции придерживается и Дмитрий Пучков — писатель, публицист и переводчик. О торжестве справедливости он узнал из беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Правильно сделали. Все должно происходить по закону. Стадо беснующихся павианов не имеет права ничего ломать, ничего сносить. Что бы им там ни казалось, какие бы политические помои у них в голове ни бурлили. Снесли незаконно? Надо вернуть на место! Только так», — заявил в беседе с ФАН Пучков.

«Надо вернуть!»: писатель Дмитрий Пучков о снесенном памятнике Дзержинскому в Москве
wikipedia.org  / РИА Новости/ CC-BY-SA 3.0

Добавим, что памятник Дзержинскому на Лубянке установили в 1958 году. Автором проекта был скульптор Евгений Вучетич, архитектором  — Григорий Захаров.

Ранее ФАН писал, что, по мнению председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, нет ни одного правового акта, который бы обосновывал демонтаж памятника Дзержинскому.

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