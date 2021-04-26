Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в майские праздники и летом

Москва, 26 апреля. Прохладная осенняя погода установится в России до конца апреля. Потепление ожидается не раньше мая, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

До конца апреля в некоторых регионах страны ночью возможны осадки в виде мокрого снега. Погоду в последнюю неделю уходящего месяца определит серия североатлантических циклонов. Начало мая, по прогнозу синоптиков, ожидается более теплым.

Однако в первых числах последнего летнего месяца о 20 градусах выше нуля не может быть и речи, отметил Евгений Тишковец. Ближе к Дню Победы возможно потепление до 15 градусов. В некоторых регионах температура воздуха может увеличиться и до 20 градусов со знаком «плюс». Лето на большей части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы, пишет kp.ru.

Жителям некоторых регионов страны даже о десяти градусах тепла пока что остается только мечтать. Например, в Петербурге новая рабочая неделя ознаменуется осадками в виде мокрого снега. Порывы северо-западного ветра составят от трех до восьми метров в секунду.