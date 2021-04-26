Песков заявил об отсутствии ошибок и искажений фактов в учебниках по истории России

Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о результатах проверки российских учебников по истории после послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

Проверка показала, что ошибок и искажения фактов в российских учебниках по истории не обнаружено. Песков отметил, что в старых изданиях «подобные казусы» встречаются часто.

«Раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, неизвестно как, но которые входили в разные школы. Сейчас это гораздо более упорядочено», — отметил Песков.

О проведении полного анализа содержания всех учебников, которые используются в школах для обучения детей, сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Такое решение приняли из-за слов Путина об отсутствии в пособиях подробных сведений о Сталинградской битве.