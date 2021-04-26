Манукян впервые после расставания с Бузовой тепло высказался о певице

Москва, 26 апреля. Рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, впервые после скандального расставания с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой тепло о ней отозвался.

Дава стал гостем YouTube-шоу «Бар в большом городе». В программе звездам часто приходится отвечать на личные и даже каверзные вопросы ведущей Ирины Чесноковой. Разумеется Манукяна спросили о бывшей возлюбленной Ольге Бузовой, ведь их громкое расставание до сих пор бурно обсуждают в Сети. Ведущая поинтересовалась у рэпера, спасала ли его когда-нибудь экс-избранница.

Вопрос не на шутку озадачил Даву и он начал «копаться» в памяти. Повисшую тишину поспешил нарушить шоумен Артем Муратов. Он рассказал, что Бузова однажды спасла весь коллектив шоу «Студия Союз» на канале ТНТ. Певица согласилась участвовать в программе, несмотря на высокую температуру.

После этого Дава не смог не подключиться к обсуждению и подтвердил, что Бузова «очень ответственная». Однако на этом теплые слова для бывшей возлюбленной у рэпера закончились. Ведущая пыталась продолжить разговор об отношениях звезды «Дома-2» и Давы, но последний предпочел закончить на скромном комплименте в адрес экс-избранницы.

Дава и Бузова встречались на протяжении полутора лет. Поклонники надеялись на их свадьбу, но вместо помолвки поющая телеведущая объявила о расставании. Она обвинила рэпера в рукоприкладстве и многочисленных изменах. Недавно звезда вновь заставила поклонников обсуждать ее разрыв с Манукяном после записи трека «Так сильно».