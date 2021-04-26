Никакого размена: Стариков о решении прокуратуры по памятнику Дзержинскому

Писатель, общественный деятель Николай Стариков отреагировал на признание незаконным демонтажа и переноса памятника советскому деятелю Феликсу Дзержинскому прокуратурой Москвы. До августа 1991 года памятник находился на Лубянской площади. О решении московской прокуратуры сообщил один из инициаторов возвращения памятника «Железному Феликсу» на Лубянскую площадь, глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Писатель, историк, общественный деятель Николай Стариков считает, что решение московской прокуратуры открывает дорогу к возвращению памятника Дзержинскому на Лубянку на полностью законных основаниях.

«Теперь мы совершенно спокойно можем говорить о восстановлении законности в этом вопросе, — отметил Стариков в комментарии ФАН. — В августе 1991 года памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянке был снесен в нарушение законодательства. Согласимся, что все мы хотим жить в правовом государстве. Это значит, что незаконные действия должны быть нивелированы, а памятник возвращен на место. Тут не должно и не может быть каких-то условий: проведение какого-то опроса, размен одного памятника на другой и так далее. Никакого размена: речь идет просто о восстановлении законности, что мне в этой ситуации представляется ключевым обстоятельством».

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Возвращение памятника Дзержинскому важно и с точки зрения сохранения исторической памяти россиян, считает Стариков.

«Возвращение памятника Дзержинскому на его законное место, с моей точки зрения, восстанавливает непрерывность истории России. Не надо противопоставлять деятелей Российской империи деятелям Советского Союза. На наших площадях должны стоять памятники и тем, и другим. Если кому-то одни нравятся больше, чем другие, — ничего страшного: всегда можно выбрать для себя другой маршрут. Но я уверен, что такие прекрасные творения, как памятник Дзержинскому скульптора Евгения Вучетича, не только сегодня являются достопримечательностями Москвы, но и останутся таковыми на долгие века», — подчеркнул Николай Стариков.

Ранее комитет по культуре столичной общественной палаты под влиянием главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова предложил решить судьбу памятника Дзержинскому посредством голосования москвичей (поскольку это прерогатива московских властей). Жителям столицы предложили выбрать между возвращением памятника Дзержинскому на Лубянку или установлением там нового памятника — Александру Невскому. Однако после двух дней голосования на портале «Активный гражданин», в ходе которого голоса разделились почти поровну, было решено вообще отказаться от памятника на Лубянской площади, чтобы не провоцировать противостояние в обществе.