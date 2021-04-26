Чернобыль: как самая страшная катастрофа «давит» на мирный атом



Ровно 30 пять лет назад, 26 апреля 1986 года, в СССР произошла одна из самых страшных техногенных катастроф — авария на Чернобыльской АЭС. В этот день весь мир увидел разрушительную силу мирного атома. Памятная дата — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф — появилась в официальном календаре спустя семь лет после печальных событий. По официальным данным, чернобыльская катастрофа унесла жизни более 4000 человек. В ликвидации последствий аварии, рискуя здоровьем и жизнью, приняли участие более 600 тысяч человек. Как сейчас живут чернобыльцы? Почему у ликвидаторов столь мизерные выплаты? Чему научил нас Чернобыль? Насколько безопасна атомная энергетика сейчас? Эти вопросы обсудили депутаты, специалисты в области атомной энергетики и сами ликвидаторы в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Скорбная дата стала таковой не только для России и Украины, но и для других стран. Свою солидную порцию радиоактивных выбросов получила Белоруссия, а радиоактивные осадки выпали даже в отдаленных регионах Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. По словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константина Чебыкина, ситуация могла сложиться еще хуже, если бы не героизм людей, которые устраняли последствия аварии и не дали ситуации усугубиться. К сожалению, признал он, сейчас поддержка героев, которые пожертвовали своим здоровьем ради спасения людей, мизерная.

«Если вопрос с жильем для воинов-афганцев в прошлом году был закрыт, то с чернобыльцами — нет. Плюс они получают небольшие деньги за свой подвиг. Это, кстати, касается не только чернобыльцев, но и ликвидаторов техногенных аварий в целом. Это несправедливо, когда ликвидатор получает чуть больше 1000 рублей», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат также добавил, что, помимо выплат для людей, трудящихся в таких опасных зонах, должны быть разработаны медицинские программы. Они должны получать услуги в специализированных центрах, а не в обычных поликлиниках, ведь заболевания, которые они приобретают, исполняя свой долг, специфичны.

О том, что ликвидаторов в первую очередь интересуют жилищные и медицинские проблемы, рассказал председатель Санкт-Петербургского РО Союза «Чернобыль» Василий Найда.

«Мы 8 апреля провели конференцию. Были обсуждены медицинские жилищные проблемы. Это первое, что было сделано. Решение, принятое на конференции, переправлено в Москву», — сказал он.

Также участник пресс-конференции обратил внимание на то, что в благоустройстве нуждается петербургский парк Сахарова, в котором установлен памятник жертвам радиационных аварий и катастроф (ежегодно в этом парке 26 апреля чернобыльцы собираются на митинг, чтобы почтить память погибших), а также «Колокол мира», посвященный жертвам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

wikipedia.org / Jorge Franganillo / CC BY 2.0

Обсуждая события 1986 года, главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев выделил два важных момента. Первый — это реакция государства и общества на катастрофу, второй — непосредственные действия руководства страны, направленные на ликвидацию последствий.

«Для минимизации последствий аварии были мобилизованы значительные силы: военные, ученые, инженеры, строители. С этой точки зрения СССР сделал все необходимое. <...> Это сейчас информация передается за считанные секунды, а тогда информационная политика была иной. Государство само в первую очередь должно было собрать всю информацию и понять, что случилось. В данном случае скорость подачи информации — это вторичный фактор, чтобы не нагнетать панику, ведь до этого ничего подобного не происходило», — объяснил он.

По словам Яковлева, тень чернобыльской катастрофы почти два десятилетия давила на развитие атомной энергетики, но сейчас меняются технологии, поэтому должно меняться и отношение общества к ней. Атомные станции наиболее экологичны по сравнению с другими углеводородными источниками энергии. Для принятия решения о строительстве АЭС руководству некоторых стран просто не хватает политической воли. Главный редактор научного портала также рассказал, что чернобыльская катастрофа многому научила наших разработчиков и теперь российские реакторы — одни из самых безопасных в мире.

«Мы — первая страна в мире, которая построила реактор поколения 3+. Да, это стоило денег, но это очень важно. Практически все атомщики, которые работают сейчас над этими разработками, прошли Чернобыль. <…> Современные АЭС обеспечены мультибарьерными системами защиты. Это системы дожигания водорода, которые предотвращают взрывы, — как раз то, чего не было на «Фукусиме». Плюс пассивные системы безопасности, плюс новые материалы, которые не подвержены расплаву. Это все то, чего не было на Чернобыльской АЭС», — поделился спикер.

Россия сегодня — один из лидеров атомной энергетики. Помимо строительства атомных электростанций, наша страна предлагает комплексный цикл поставки ядерных технологий: обучение персонала, изготовление топлива, дальнейшая его переработка и хранение. Поэтому другим странам очень удобно сотрудничать с РФ, считает Яковлев. Он также добавил, что «Росатом» развивает целый комплекс сопутствующих направлений: малые реакторы, радиационные комплексы, подводные лодки, ледоколы, космические технологии. Дополнительно создается целая ветка прикладных технологий, которые внедряют мирный атом в жизнь россиян, например в сфере медицины.