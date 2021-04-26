Актриса Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт

Москва, 26 апреля. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная снова попала в больницу. Актрису госпитализировали с подозрением на инсульт.

В конце прошлого года СМИ писали, что 80-летняя артистка находится в больнице с инсультом. Позднее Светличная опровергла эту информацию, сказав, что просто ложилась на обследование. Однако тревожные сообщения, касающиеся здоровья звезды советского кино, поступают вновь.

«Светлана сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт», — рассказал источник в медицинском учреждении kp.ru.

Актер Иван Николаев, являющийся близким другом артистки, пока ничего не знает о ее госпитализации. Он отметил, что Светличная недавно помирилась с сыном, поэтому уточнять информацию о состоянии знаменитости лучше у него.

Через некоторое время после прошлогодних сообщений об инсульте журналисты смогли лично пообщаться со Светланой Светличной. Актриса встретила их в шляпе и черном платье и пожаловалась, что не успела надеть клипсы.