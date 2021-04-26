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Взрыв на Чернобыльской АЭС: 35 лет со дня катастрофы

Общество
Взрыв на Чернобыльской АЭС: 35 лет со дня катастрофы
wikipedia.org  /  Ingmar Runge / CC BY-SA 3.0

35 лет прошло после страшной трагедии в Чернобыле. Тогда произошла крупнейшая в истории ядерной энергетики катастрофа, унесшая жизни сотен тысяч человек. В этот день во всем мире вспоминают жертв и участников ликвидации последствий аварий.

Чернобыльскую Припять называли советской мечтой, но буквально в один миг город превратился в призрак. В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, полностью уничтоживший реактор и здание. Через несколько минут после аварии к атомной электростанции прибыли местные пожарные, но они даже не представляли, с чем им предстояло бороться. Бывший президент СССР Михаил Горбачев только 14 мая выступил с обращением и рассказал о масштабах катастрофы. В окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ – около 190 тонн. Из-за пожара на реакторе они продолжали выделяться в атмосферу еще две недели.

По разным оценкам, от 200 до 800 тысяч человек принимали участие в ликвидации последствий этой катастрофы, среди них и операторы электростанций, и пожарные, и военнослужащие из союзных стран. Они убирали обломки вокруг реактора, занимались строительством саркофага и дезактивацией промышленной площадки станции. Только благодаря мужеству, бесстрашию и слаженной работе героев-ликвидаторов удалось избежать еще более жутких последствий катастрофы.

Что касается облучения, то оно было колоссальным — в 90 раз больше, чем после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Около 400 тысяч человек из Припяти и 30-километровой зоны отчуждения были эвакуированы. Почти 8,5 миллионов человек в России, Белоруссии и на Украине подверглись воздействию радиации. После трагедии радиоактивные загрязнения были зафиксированы на территории 17 стран Европы, а также в Канаде, Японии и США. В России в большей степени пострадали Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.

В 1986 году территория станции оказалась под бетонным саркофагом, получившим название «Укрытие». В 2012 году начали строить новую защитную оболочку, которая прослужит еще минимум 100 лет. Сейчас в зоне отчуждения живет несколько сотен человек, а флора и фауна в зоне АЭС постепенно восстанавливаются.

чернобыльская аэс чернобыль припять
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