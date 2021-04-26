«Магнит» выплатит дивиденды из расчета 245,31 рубля на акцию

Москва, 26 апреля. Совет директоров сети «Магнит» рекомендовал выплатить порядка 25 млрд рублей в качестве дивидендов за прошлый год.

Представители компании «Магнит» сообщают о принятии решения советом директоров «Магнита» рекомендовать выплаты дивидендов в размере приблизительно 25 млрд рублей из расчета 235,31 рубля на акцию. Об этом сообщает ТАСС.

Годовое собрание акционеров компании должно состояться 10 июня текущего года в форме заочного голосования. Отмечается, что общая сумма дивидендов, которые будут выплачены за прошлый год, может составить примерно 50 млрд рублей. Ранее, 12 февраля, «Магнит» осуществлял дивидендную выплату по результатам девяти месяцев прошлого года в размере 25 млрд рублей (245,31 рубля на одну акцию).

Акционеры утверждали дивиденды по итогам 2019 года в объеме 16 млрд рублей из расчета 157 рублей на акцию. Акционерный капитал компании в данный момент разделяется на 101,911 млн акций. Сеть была основана в 1994 году Сергеем Галицким.

Несколько дней назад собрание акционеров Сбербанка приняло решение выплатить дивиденды в размере 422,4 миллиарда рублей, что составляет 56% от чистой прибыли компании.