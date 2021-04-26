Лера Кудрявцева рассказала о казусах со слишком усердной уборщицей

Москва, 26 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о нескольких неприятных эпизодах со своей домработницей Евгенией, проявляющей чрезмерное усердие.

Из-за излишнего старания уборщицы в доме звезды экрана иногда возникают казусные ситуации. Например, однажды женщина отгладила юбку, специально сшитую из мятой ткани, до состояния атласа.

«И потом два часа жаловалась мне: «Лера, я два часа эту юбку выгладить не могла». Я ей потом говорю: «Женя, ты же испортила юбку. Это мятая ткань!»», — пожаловалась Кудрявцева на одном из своих шоу.

Наводя порядок в доме знаменитости, домработница так старательно убирает вещи, что потом телеведущая не может их найти. Кроме того, уборщица отмыла вместе с эмалью микроволновку с отколовшимся кусочком покрытия. А однажды домой к Кудрявцевой пришел массажист, и домработница без стука ворвалась с тряпками в комнату, в которой он работал со звездой, передает Пятый канал.

«Кричит: «Кайфуете, да? Ну хорошо вам, богатым!»», — поделилась телеведущая.

Лера Кудрявцева ранее приобрела большую квартиру в Петербурге. Знаменитость захотела, чтобы у нее была возможность сбежать от рутины на пару дней.