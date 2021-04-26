Экс-комбриг «Востока» объяснил свое отношение к врагам Донбасса

Донецк, 26 апреля. Длительный конфликт на востоке Украины не привел к ожесточению его участников, проживающих в ДНР и ЛНР, заявил экс-комбриг батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Об этом известный политический деятель Донецкой Народной Республики рассказал в интервью военкору Юрию Котенку, его цитирует Nation News. Ходаковский отметил, что после семи лет боев, потерь и разрушений, вызванных агрессией ВСУ против Донбасса, он по-прежнему любит украинский язык и даже тех людей, которые являются сторонниками силового решения конфликта на востоке Украины.

«Прости им господи, не ведают, что творят. Помутнение у них. Я все понимаю, кто-то из них потерял близких на этой войне, учиненной не нами», — заявил бывший командир «Востока».

Ходаковский уверен, что такое отношение к врагам Донбасса является правильным, их же заблуждения о причинах конфликта объяснил аутотренингом.

«Они считают нас виновниками, потому что так проще, так легче формулировать свое отношение к действительности. Это все упрощает, в том числе делать белое черным», — резюмировал Ходаковский.

Ранее сообщалось о возможности соглашения о «пасхальном перемирии» в Донбассе уже со среды, 28 апреля. О продолжении обстрелов городов ДНР артиллерией ВСУ информировал сайт 360tv.ru.