Минцифры может разрешить удалять предустановленные российские приложения

Москва, 26 апреля. Производителей гаджетов могут обязать обеспечить возможность удаления российских приложений со своих устройств. Такой законопроект уже подготовили в Минцифры РФ.

Согласно действующему законодательству, россияне не могут удалять предустановленное отечественное ПО со своих смартфонов, планшетов, компьютеров и других гаджетов. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект, согласно которому производители устройств должны будут предоставить российским пользователям такую возможность.

Минцифры РФ подготовило такой проект после скандала с компанией Samsung, которая установила на свои гаджеты неудаляемые сервисы «Яндекса». Авторы инициативы уже направили документ в Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзор и профильные ассоциации.

Ведомство предложило всем компаниям в РФ пользоваться только российским софтом в начале 2021 года. Переход на отечественное ПО может спровоцировать гигантские затраты, заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей.