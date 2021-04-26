Песков прокомментировал вероятную встречу Путина и Зеленского

Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных деталей о встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Песков рассказал о планах на встречу лидеров двух стран в беседе с журналистами. Ранее Зеленский заявил, что поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с российским президентом. Украинский лидер отметил, что «все идет к тому, что встреча состоится».

Ранее сообщалось, что Ермак счел некорректным приглашать Путина в Киев для проведения переговоров на высоком уровне.