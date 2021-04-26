Украина рассекретила документы о переговорах диспетчеров во время аварии на Чернобыльской АЭС

Киев, 26 апреля. Государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовал секретные документы об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года.

В их числе оказался самый первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова о взрыве на реакторе четвертого энергоблока. К тому же опубликованы записи переговоров операторов станции в момент аварии и отчеты об эвакуации почти 45 тыс. жителей города Припяти.

Из обнародованных документов известно, что различные инциденты на ЧАЭС имели место и до 1986 года. Например, в 1982 году зафиксирован значительный выброс радиоактивных веществ на первом энергоблоке. Аварийные ситуации происходили на третьем и четвертом энергоблоках за два года до катастрофы.

В СБУ отметили, что директива, засекречивающая данные о событиях 26 апреля 1986 года, появилась спустя несколько месяцев после трагедии, 8 июля. В результате взрыва на ЧАЭС более 200 000 квадратных метров территории оказались загрязнены. Спустя 35 лет с момента трагедии ситуация в Чернобыле оставляет желать лучшего. Там постоянно происходят крупные лесные пожары. К тому же в регионе процветает мародерство.