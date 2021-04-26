Американцы обвинили «Оскар» в лицемерии за награждение фильма о бездомных

Лос-Анджелес, 26 апреля. Организаторы 93-й церемонии вручения премии Киноакадемии США «Оскар» отгородили место проведения мероприятия трехметровым забором и выставили охрану для защиты от бездомных.

Последняя премия «Оскар» прошла под эгидой социальной справедливости. Главную статуэтку за режиссуру получила представитель «угнетаемого» китайского меньшинства Хлоя Чжао, а лучшей лентой был признан ее фильм «Земля кочевников». Фильм повествует о нелегкой судьбе лишенных дома американцев, но селебрити из США на церемонии постарались максимально оградить от настоящих бездомных.

Накануне мероприятия вокруг вокзала Union Station в Лос-Анджелесе появился трехметровый забор. Лагеря бездомных на улицах города в районе церемонии были зачищены вооруженными сотрудниками частной охраны, нанятой академиками.

Поведение организаторов премии вкупе с награжденными лучшими кинолентами, делающими в основном упор на остросоциальной тематике, вызвало бурное возмущение простых американцев. Консервативный журналист Джим Хофт открыто назвал произошедшее «лицемерием», а многие пользователи набросились с критикой на «Оскар» и призвали «пиратить» фильмы «Иуда и черный мессия», «Землю кочевников» и другие.

«Голливуд — современный Содом и Гоморра. Помните, вы не пираты, вы незадокументированные зрители!» — шутит richard, отсылая к миграционной политике Белого дома. «Ну хотя бы в этот день они очистили газоны от мусора, бродяг и шприцов», — пишет River. «Видимо, некоторые люди думают, что они равнее остальных. Презираю таких», — заявил DemClownShow.

Ранее рынок недвижимости США показал рекордные темпы роста цен на жилье. С 2020 года цены на жилье по всей Америке в среднем подскочили на 17,2%.