«ФАН повсюду»: что происходит в Турции

Как долго продлится локдаун в Турции и возобновят ли полеты раньше 1 июня? Связана ли приостановка авиасообщения с политикой Анкары по Украине? Угрожает ли канал «Стамбул» конвенции Монтрё? Обо всем этом и многом другом беседуем с главным редактором «МК» в Турции Яшаром Ниязбаевым.

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В выпуске:

Локдаун в Турции.

Могут ли возобновить полеты в Турцию раньше 1 июня?

Связана ли приостановка авиасообщения с украино-турецкими отношениями?

Канал «Стамбул» и конвенция Монтрё.

Оттепель в отношениях Турции и Египта, и причем тут газ.

Почему переносят конференцию по Афганистану, и зачем она нужна Турции?

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