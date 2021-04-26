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В Минобороны РФ обозначили ключевую тему форума «Армия-2021»

Армия
В Минобороны РФ обозначили ключевую тему форума «Армия-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 26 апреля. В августе этого года по инициативе Минобороны РФ проведут уже седьмой Международный военнотехнический форум «Армия-2021».

Данный форум является крупнейшей площадкой, где демонстрируют новинки вооружений и спецтехники. Он включает не только выставку, но и программу научно-деловых мероприятий. По словам представителя МО РФ генерал-майора Владимира Головачева, в этом году на форуме покажут новинки средств охраны, которые помогут повысить степень защищенности российских военных объектов по всей стране.

«Также хочется добавить, что 2021 год является знаковым — 100 лет со дня образования Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации», — заметил Головачев.

Также на форуме проведут тематический круглый стол под названием «Совершенствование профессиональной подготовки специалистов технических средств охраны».

Ранее журналистам стало известно, что подразделения РХБ защиты ВС РФ примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал журналистам, как изменилась российская армия. Как цитирует министра сайт 360tv.ru, основные преобразования войск уже завершены, их привели к трехвидовой структуре.

минобороны головачев армия -2021
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