Косметологи раскрыли секреты молодости супермоделей 80-х и 90-х годов

Москва, 26 апреля. Бьюти-эксперты изучили архивные и свежие снимки знаменитых моделей 80-х и 90-х годов и рассказали, к каким процедурам они прибегали, чтобы сохранить молодость и красоту.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер — королевы подиумов в конце прошлого столетия. Даже спустя 25 лет супермодели стараются поддерживать себя в форме. Однако в погоне за молодостью и красотой они прибегают к разным методам — от косметологических процедур до радикальной пластики.

Так, немецкая модель Клаудия Шиффер заявляла, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Бьюти-эксперты, сравнив фото прошлых лет с нынешними снимками, подтвердили — звезда поддерживает свою карсоту с помощью косметологических процедур.

«Клаудиа не делала пластические операции и не сильно изменилась за последние 20 лет благодаря поддерживающим косметологическим процедурам. Овал лица и объем в скул все тот же, а значит, проводился нитевой лифтинг в данной области», — высказалась дерматокосметолог.

Преданные фанаты Синди Кроуфорд уверены, что она ничуть не изменилась. В этом году супермодель отметила 55-летие, однако до сих пор может похвастаться эффектной внешностью. По словам пластического хирурга, звезда регулярна делает «уколы красоты» у косметолога.

«Кроуфорд, скорее всего, делает инъекции ботулотоксина, мезотерапию, и, возможно, пару лет назад был проведен липофилинг щечно-скуловой области», — считает специалист.

Легендарная Наоми Кэмпбелл никогда не выступала против пластических операций. В интервью разных лет она заявляла, что, если очень хочется, их надо делать для себя, а не ради карьеры. Эксперты считают, что сама супермодель неоднократно прибегала к помощи хирурга, а также регулярно посещает косметолога.

«Считаю, что была проведена ринопластика и блефаропластика, коррекция слезной борозды, сделаны инъекции в скуловую область, коррекция носогубных складок и объема губ», — цитирует пластического хирурга издание Woman.ru.

По мнению бьюти-эксперта, 47-летняя Кейт Мосс не ложилась под нож хирурга, а вот Паулина Поризкова и Тайра Бэнкс делали различные коррекции своей внешности. Последняя не скрывает, что прибегала к разным инъекциям в область лба и в уголки губ, а также корректировала область скул.

Здоровье кожи лица можно поддерживать не только уколами, но также и с помощью правильного питания. Врач-косметолог Марина Шестова рассказала, какие продукты необходимо для этого включить в рацион.