Индийский штамм COVID-19 не выявлен в России

Москва, 26 апреля. Роспотребнадзор заявил, что на территории Российской Федерации индийского варианта коронавируса SARS-CoV-2 пока выявлено не было.

В то же время первое заражение индийским штаммом коронавирусной инфекции было зарегистрировано на территории Швейцарии. Информацией об этом поделились в Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарской Конфедерации.

Мутация SARS-CoV-2 под названием B1617 была зарегистрирована на территории Индии в конце 2020 года. В конце марта этого года власти страны заявили, что штамм с двойной мутацией был найден в 206 образцах из штата Махараштра и девяти образцах из столицы Нью-Дели.