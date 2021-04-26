Песков поддержал решение Минюста признать «Медузу» СМИ-иноагентом

Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал включение одного из российских интернет-изданий в список СМИ-иноагентов.

О внесении «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в список СМИ-иноагентов сообщил накануне Минюст РФ. Песков предложил впредь руководствоваться этим решением.

«Принято решение законное, которое объявило «Медузу» иноагентом. Я просто не понимаю, что еще здесь можно добавить?» — сказал Песков.

О том, почему интернет-издание признали иноагентом, Песков не уточнил.

Ранее решение Минюста поддержала редакция Федерального агентства новостей (ФАН).

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.