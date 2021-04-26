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Банк России опубликовал официальные курсы доллара и евро

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 14:27
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы доллара и евро
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 апреля. Официальные курсы доллара и евро упали по отношению к рублю, следует из данных, представленных на сайте Банка России.

Центробанк оценил стоимость доллара в 74,7680 рубля, что на 32,13 копейки ниже предыдущего показателя. Согласно регулятору, курсе евро составляет 90,4468 рубля. Европейская валюта подешевела на 02,08 копейки.

Биржевая стоимость доллара в настоящий момент составляет 74,90 рубля. По сравнению с закрытием предыдущей сессии американская валюта подешевела на 8 копеек. Евро торгуется по 90,56 рубля, теряя в ходе торгов понедельника 12 копеек.

Рубль продолжит укрепляться к доллару на этой неделе, считают аналитики. По мнению специалистов, поддержку нацвалюте оказало решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 5% годовых.

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