Вброс о «русских деньгах за головы американцев» признан фальшивкой в самих США

В результате громкого скандала Вашингтон столкнулся с необходимостью снять с России обвинения в выдуманном сотрудничестве с афганским движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Напомним, что год назад США обвинили нашу страну в назначении «платы за головы американцев», которую Москва якобы предлагала за убийство военнослужащих США в Афганистане.

Теперь выяснилось, что вброс о «русском следе» от начала и до конца строился на лживых свидетельствах, которые были как минимум некритично восприняты американскими спецслужбами. Прошлым летом обвинения против России и аналогичные «сенсационные версии» привели к тому, что экс-президент Дональд Трамп отсрочил вывод войск США из Афганистана.

Что же изменилось сегодня? Об этом — в материале ФАН.

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Провокация с дальним прицелом

26 июня 2020 года издание The New York Times вышло с сенсационной статьей «Россия тайно предлагает афганским боевикам плату за убийство американских военных». В заметке говорилось, что к такому выводу якобы пришло разведывательное сообщество США. Причем, по версии NYT, получателем денег был «Талибан», оспаривающий контроль над Афганистаном в противоборстве с официальным правительством в Кабуле и оккупационными силами стран НАТО.

Публикация пришлась как нельзя кстати. За месяц до этого Трамп официально заявил, что намерен вывести американский контингент из Афганистана до конца 2020 года. Это заявление тогдашнего хозяина Белого дома не было первым в своем роде: о намерении покинуть центральноазиатскую страну он неоднократно упоминал в своих речах начиная с предвыборной кампании 2016 года. И вот наконец Трамп выдал помощникам четкие директивы о подготовке вывода войск.

Но тот вышла громкая, хоть и весьма бессодержательная публикация NYT — и она тут же была растиражирована всеми ведущими американскими СМИ. Несмотря на то, что статья ссылалась просто на мнение «анонимного источника в спецслужбах США», этого оказалось достаточным, чтобы остальные медиа породили девятый вал сопутствующих публикаций, в которых обсуждались уже даже не отсутствующие факты, а только способы и сроки «наказания для России». Конечно, в такой ситуации любой в Штатах, кто стал бы настаивать на выводе войск, оказался бы заклеймен как предатель национальных интересов.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В обстановке психоза и антироссийской истерии Белый дом принял решение оставить американские войска в Афганистане, и вплоть до своей отставки Трамп больше не поднимал вопрос об этом.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки только с приходом в Белый дом новой администрации Джо Байдена. К тому времени, вне зависимости от желания американских СМИ, положение войск НАТО в Афганистане не изменилось: они месяц за месяцем продолжали проигрывать войну, длящуюся уже 20 лет. Как следствие, военное решение афганского вопроса так и не вышло из тупика — и теперь выводом американских войск пришлось озаботится уже Байдену.

Однако когда новый президент США объявил о выводе войск из Афганистана, ему потребовалось как-то дезавуировать прошлогоднюю историю с «русским следом». Никаких новых фактов, разумеется, в этой фальшивой истории не нашлось — поэтому новой администрации пришлось признать, что их спецслужбы… просто ошиблись. Мол, бес попутал, поверили на слово непонятным проходимцам, никаких фактов о причастности России к финансированию «Талибана» в реальности нет.

Таким образом, вся история с «русскими деньгами за головы «джи-ай» — выдумка от начала и до конца. А американским спецслужбам теперь просто разрешили в этом признаться, чтобы президент Байден смог сделать ровно то, чего четыре года безуспешно добивался его предшественник.

youtube.com / Prt Scr

Россия как «надежный враг»?

Нынешнее саморазоблачение американских СМИ и спецслужб, которые в прошлогодней истории с Афганистаном действовали чуть ли не в тандеме, — отнюдь не единственное в своем роде. Прямо сейчас на наших глазах разворачивается ровно такой же сюжет, только в качестве фальшивого информоповода выступают мифические «российские диверсанты» на чешских складах.

Случай с Чехией — практически образцовый, причем в нем спираль разворачивается гораздо быстрее: на все «этапы большого пути» потребовалось чуть больше недели. На прошедших выходных президент страны Милош Земан признал, что в отчете чешской контрразведки, даже в его секретной части, не было никаких доказательств присутствия «Петрова и Боширова» на взорвавшемся складе. А одной из основных версий инцидента 2014 года является… неосторожное обращение со старыми боеприпасами.

Земан пошел даже дальше, заявив, что антироссийская истерия, охватившая Прагу и другие европейские столицы, — лишь игра спецслужб, которая «может иметь серьезные последствия для Чехии». Внезапно, но столь же ожидаемо, неправда ли? Просто в случае чехов «перемога и зрада» случились слишком уж быстро — и поэтому наглядно. В Штатах же на подобные телодвижения обычно уходит более полугода, а иногда требуется несколько лет — поэтому эффект обычно не столь комичен.

Стоит вспомнить, что ровно по тем же лекалам строились практически все обвинения против России в последние годы. Сперва — громкий вброс непроверяемой манипуляционной информации через ведущие СМИ. Затем немедленное назначение нашей страны «доказанно виновной» с аргументами highly likely. Появление новых фактов, противоречащих фейку. Громкое отрицание таковых. Долгое молчание. Полное разоблачение начальной фальшивки. И, наконец, в исключительных случаях — признание «досадной ошибки» через губу. Мол, не со зла мы на Россию подумали, но русские — они же все равно «плохие парни».

Напомним лишь немногие из таких сюжетов.

flickr.com / Gage Skidmore

«Утки целы, дети здоровы»

Перед выборами 2016 года экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон публично заявила, что все 17 американских спецслужб поддержали оценку, согласно которой хакерские атаки в 2016 года исходили от «высшего руководства Кремля». Как выяснилось впоследствии, такой вывод содержался лишь в особом мнении одного из агентов ЦРУ, российского дипломата-перебежчика Олега Смоленкова. Причем даже сотрудники Лэнгли, работавшие в США со Смоленковым, подвергли сомнению его признания, так как не смогли найти для них независимых подтверждений.

В октябре 2016 года Трампа обвинили в том, что он «поддерживает связь с Кремлем через тайный сервер». Генеральный инспектор Минюста США Майкл Горовиц впоследствии заявил, что ФБР к началу февраля 2017 года пришло к выводу, что таких связей нет, как и не существует тайных серверов России в США». Однако эта фальшивка кочевала по прессе еще несколько лет.

«Влиятельный британский шпион», которого мир впоследствии узнал под именем Кристофера Стила, в начале 2017 года стал звездой американских СМИ: он был «заслуживающим доверия источником с доказанной историей предоставления надежной, конфиденциальной и важной информации правительству США». В действительности после публичного судебного процесса над Стилом, прошедшего в 2020 году в Лондоне, выяснилось, что созданное им «московское досье на Трампа» было полной фальшивкой. А знаменитые сальные сцены «съемок «золотого дождя» от элитных проституток, которые впоследствии использовались ФСБ для шантажа», и вовсе были «сделаны в шутку» после нескольких кружек пива.

В декабре 2016 года «агентов ГРУ» обвинили во взломе системы управления… украинскими гаубицами. Об этом сообщила компания Crowdstrike, самопровозгласившая себя «экспертами по компьютерной безопасности». Впоследствии выяснилось, что украинские гаубицы не имеют компьютерных систем управления. А Министерство обороны Украины заявило, что гаубичные части никогда не несли потери из-за поломок или отказов системы управления огнем. Тем не менее, Crowdstrike до сих пор фигурирует в мировой прессе в качестве «эксперта по русским взломам».

Федеральное агентство новостей /

В марте 2018 года в Великобритании произошло отравление семьи Скрипалей. Обвинение пало на российских граждан Александр Петров и Руслан Боширов, однако Лондон так и не предоставил веских доказательств этого. Через четыре месяца после покушения на Скрипалей, когда Петров и Боширов давно были в России, возле Солсбери были зафиксированы еще две смерти, причем погибшие имели схожие симптомы. Оба инцидента произошли в непосредственной близости от крупнейшей лаборатории Великобритании по разработке химического оружия «Портон-Даун».

«Дети заболели, а утки убиты». В апреле 2018 года директор ЦРУ Джина Хаспел показала Трампу фотографии больных британских детей, а также уток, погибших в результате «применения Россией» нервно-паралитического яда «Новичок» в Солсбери. Надо ли говорить, что фотографии «детей и уток» тоже оказались фальшивкой?

Утки целы, дети здоровы. Гаубицы в строю. На Трампа никто не мочился. Скрипали живы. «Новичок» — практически целебный настой. Вот как бывает, когда запускаешь фальшивки о России, которые с течением времени выглядят все смешнее и несуразнее.

1 Организация запрещена на территории РФ.