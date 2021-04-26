В понедельник, 26 апреля, в 13:00 ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир, приуроченный к выпуску новых моделей АвтоВАЗа и посвященный дальнейшей судьбе популярных у россиян Lada Granta и Lada Vesta.

Уже известно, что АвтоВАЗ планирует объединение Lada с румынской маркой Dacia. А не так давно президент автозавода Ив Каракатзанис объявил о выпуске новых моделей. Производство новинок начнется до 2025 года. В ближайшие четыре года завод прекратит выпуск Lada Granta и Lada Vesta.

В рамках прямого эфира специалисты — главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, автоблогеры Денис Михеев и Артем Павлов (YouTube-канал «Михеев и Павлов») — оценили новинки АвтоВАЗа, а также рассказали, смогут ли новые модели заменить полюбившиеся россиянами «Гранты» и «Весты».