Промежуток между введением доз «Спутника V» может быть увеличен до трех месяцев

Москва, 26 апреля. Перерыв между введением двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» может составлять до трех месяцев, заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно рекомендации производителей, промежуток между уколами препаратом должен составлять три недели. Проведенные исследования показали, что этот перерыв при необходимости можно продлить до трех месяцев без потери для эффективности процедуры, обратил внимание Гинцбург.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал разработку уже 11 августа 2020 года. Более 60 стран мира уже одобрили применение этого препарата для своих граждан.