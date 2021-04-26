Lada Niva Legend вернулась на британский авторынок

Лондон, 26 апреля. Российский внедорожник Lada Niva Legend снова будет продаваться в Великобритании. Дистрибьютором автомобиля будет местная компания Blackheath Developments.

Возвращение Lada на авторынок Великобритании стало возможно после выхода королевства из Евросоюза, в результате чего правила ввоза внедорожников, несоответствующих экологическому стандарту Евро-6, изменились. Россия уже начала экспортировать на британский авторынок автомобили Niva Travel и некий «вэн». По мнению специалистов, речь может идти о внедорожнике без заднего дивана.

Сейчас машины Lada завозятся в Великобританию по индивидуальным заказам. Минимальная цена автомобиля составляет 14,9 тысячи фунтов стерлингов, что по текущему курсу составляет 1,55 млн рублей. Цены на эту же машину в России более чем в два раза ниже, они начинаются от 607,9 тысячи рублей.

Как стало известно ранее, внедорожники Lada Niva Bronto появились на авторынке Словакии раньше, чем в России. Однако жителям республики доступен лишь упрощенный вариант без защитного обвеса и оригинальной решетки радиатора.