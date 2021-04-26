WhatsApp изменит функцию удаления сообщений

Москва, 26 апреля. Разработчики мессенджера WhatsApp заявили об изменении функции автоматического удаления сообщений, информация об этом поступила от WABetaInfo.

Пользователи смогут установить опцию автоматического стирания сообщения через 24 часа после отправки. На данный момент автоматически удалить отправленную информацию можно только через семь дней.

Новая функция будет доступна в одиночных и групповых чатах. Сообщения будут стираться у отправителя и получателя, заявляют разработчики. Пока опция присутствует только в бета-версиях мессенджера. Для остальных функция появится в одном из последующих обновлений WhatsApp и будет доступна для Android, iOS и компьютера.

В мае часть пользователей мессенджера может потерять доступ к большинству функций приложения. Речь идет о тех, кто не примет новое соглашение о неразглашении конфиденциальных данных, которое требует подписать WhatsApp до 15 мая. Отказавшиеся пользователи смогут только принимать звонки, доступ к сообщениям будет прекращен.