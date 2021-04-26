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Бывший мэр Харькова: из-за колоссальных трат Киева на войну, Украина «пасет задних»

Армия
Бывший мэр Харькова: из-за колоссальных трат Киева на войну, Украина «пасет задних»
Пресс-служба партии «Оппозиционный блок»  /  opposition.org.ua

Киев, 26 апреля. Украина не развивается и «пасет задних» из-за того, что колоссальные траты идут на конфликт в Донбассе. Об этом заявил украинский политик Михаил Добкин.

Политик считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам хотеть побыстрее заключить мир в Донбассе. В первую очередь это связано с тем, что все огромные денежные ресурсы начнут работать на развитие страны и результативность главы государства.

«Война забирает все: ресурсы, время и возможности. Но самое страшное, она забирает человеческие жизни и время. Нам никто не вернет семь лет с 2014 года. За это время мы могли бы развиваться и идти дальше. Мы могли бы соперничать с государствами в космосе, в возможности создавать новые вакцины. Мы «пасем задних», потому что вся наша энергия, все средства идут туда», — подчеркнул Добкин.

Бывший мэр Харькова возмутился, что колоссальные средства уходят на войну в Донбассе, где каждый выстрел, оружие и форма ВСУ являются деньгами украинских налогоплательщиков.

Добкин уверен, что Зеленский возможно и не против закончить войну на востоке страны, но ему этого попросту не дают сделать западные кураторы, которые преследуют на Украине свои личные интересы, а не интересы государства.

Ранее ФАН опубликовал крылатые фразы украинских политиков, включая бывшего мэра Харькова Михаила Добкина.

украина донбасс добкин
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