Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов

Москва, 26 апреля. Власти Мальдивских островов отменяют тесты на коронавирус для граждан, которые привились российской вакциной «Спутник V».

Новые правила стали доступны с 20 апреля. Данные нововведения распространялись на иностранных граждан, которые вакцинировались препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Россияне в эту группу ранее не входили, так как «Спутник V» на сегодняшний день не одобрен ВОЗ.

Отрицательный результат ПЦР-теста по-прежнему не требуется для туристов, которые посещают Мальдивы через две недели после второй дозы вакцины от COVID-19. Сертификат о наличии прививки должен быть написан на английском языке. Нотариальному согласию документ не подлежит.

За 24 часа до прибытия в международный аэропорт Мале туристы обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии здоровья. После заполнения всех анкет человек получает персональный QR-код.

Прохождение вакцинации от коронавируса нужна далеко не в каждой стране. Австрийские власти требуют от граждан наличие антител и тест, сделанный за 72 часа до прибытия в страну.