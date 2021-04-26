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РУНАСУР: что известно о новом блоке стран Южной Америки под руководством Эво Моралеса

Весь мир
РУНАСУР: что известно о новом блоке стран Южной Америки под руководством Эво Моралеса
 /  Федеральное агентство новостей

В Боливии прошла первая встреча, на которой обсуждалось формирование нового объединения стран Южной Америки РУНАСУР. Во встрече, проходившей в городе Вилья-Тунари, принимали участие экс-президент Боливии Эво Моралес и делегации Эквадора, Аргентины и Венесуэлы.

«Я хочу с радостью приветствовать делегации стран, участвующие в первом заседании технической группы по формированию РУНАСУР», — объявил Моралес в своем Twitter.

В ходе встречи Эво Моралес сходу обозначил, что новая организация будет противостоять политике США в регионе. Объединение придет на смену Союзу южноамериканских наций (УНАСУР) и продолжит борьбу за независимость государств Южной Америки.

«Мы создаем РУНАСУР — пространство для интеграции народов, которое реагирует на «паралич» УНАСУР. Это совместное решение коренных народов и общественных движений продолжать борьбу за освобождение», — подытожил Моралес.

УНАСУР

Организация РУНАСУР задумана в качестве продолжателя блока УНАСУР, который долгие годы объединял страны Латинской Америки. Новый союз должен унаследовать цели и идеологию родительской организации.

УНАСУР появился 8 декабря 2004 года. Идея создания подобного органа изначально возникла еще в начале XIX века и принадлежит известнейшему борцу за независимость колоний Южной Америки от Испании Симону Боливару. Однако в те времена попытка собрать всех вместе не увенчалась успехом. Почти два века спустя на саммите в Перу был подписан договор о сотрудничестве. В УНАСУР вошли 12 стран, которые входят в менее крупные объединения — Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и Андское сообщество (АС): Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор, Чили, Гайана и Суринам.

На первом этапе организация выделила для себя три основные цели — превращение Южной Америки в самостоятельный субъект международных отношений, формирование Южноамериканской зоны свободной торговли (ALCSA) и интеграцию регионов для построения общих энергетических и транспортных сетей. Среди отдельных проектов значатся Большой газопровод Юга (Gasur) и Банк Юга. Все они вместе с ALCSA так и остались на стадии разработки.

РУНАСУР: что известно о новом объединении стран Южной Америки под руководством Моралеса
 / Федеральное агентство новостей

Со временим амбициозный и далеко идущий проект начал «леветь» и приобретать социалистическую окраску. Во многом это происходило и потому, что главной движущей силой блока были лидеры Венесуэлы и Боливии. Представители этих стран не скрывали, что УНАСУР был ответом на попытки администрации США навязать Латинской Америке собственный план развития континента.

Постепенно с приходом к власти политиков правого толка развитие УНАСУР начало буксовать, а страны стали говорить о выходе из организации. В апреле 2018 года шесть из 12 участников: Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Аргентина — приостанавливают свое членство в организации. Аргентинский МИД тогда объяснил это решение «кризисом, от которого страдала организация последние два года, и бездействием генерального секретариата».

На деле же руководство, пришедшее к власти в этих странах и симпатизировавшее Америке, просто не могло себе позволить работу с организацией, настроенной против США. В марте 2019 года Эквадор также объявил о выходе. Президент страны Ленин Морено попросил организацию возвратить здание штаб-квартиры союза, которая базировалась в Кито, и распорядился снести статую одного из основателей объединения, аргентинского лидера Нестора Киршнера.

Нельзя сказать, что УНАСУР совсем ничего не добился за годы работы. По мнению экспертов, он хорошо исполнял функцию «буфера» между странами. В рамках союза удавалось улаживать многие конфликты, к примеру, государственный переворот в Боливии, который произошел в 2008 году, переворот в Эквадоре в 2010-м, путч в Гондурасе в 2009-м и дипломатический кризис между Венесуэлой и Колумбией в 2010 году. К положительным итогам также можно добавить укрепление мирного процесса в Колумбии и сокращение бедности в Латинской Америке.

РУНАСУР

Про РУНАСУР сейчас известно немного — на текущий момент все ограничивается общими заявлениями о намерениях. Как назвал новый союз его главный идейный вдохновитель Эво Моралес, это будет «народный УНАСУР». У движения нет каких-то четких целей — но очевидно, что оно унаследует социалистическую и антиамериканскую идеологию.

«Правые страны сокрушили УНАСУР. Тем не менее РУНАСУР позволит интегрировать всю Южную Америку. Мы не остановимся, потому что наша борьба не только национальная, но и международная», — объявил Моралес.

Бывший глава Боливии уточнил, что новый орган призван построить «южноамериканскую идентичность и гражданство».

ПРОСУР

В противовес УНАСУР в 2019 году восемь стран — Аргентина, Бразилия, Гайана, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Эквадор — создали «Форум развития Южной Америки» (ПРОСУР). Новый союз озвучил свои цели как формирование «интеграции в сферах энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью».

Важно отметить, что в ПРОСУР вошли лидеры-центристы и политики правого толка, которые открыто выступают против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и боливарианских идей в целом. Это, безусловно, выгодно США для присутствия в регионе. По мнению российских экспертов, американцы могут даже попробовать создать военный блок на основе организации. Пока с появлением ПРОСУР они получили еще один инструмент для давления на Венесуэлу.

РУНАСУР: что известно о новом объединении стран Южной Америки под руководством Моралеса
 / Федеральное агентство новостей

Президент Колумбии Иван Дуке в своем выступлении при создании ПРОСУР назвал УНАСУР «утешением диктатуры Венесуэлы», которое будет, наконец, ликвидировано.

«Работа, которую мы продвигаем, представляется мне важной: она означает стремление к большей координации, может положить конец диктатуре Венесуэлы и завершит работу УНАСУР. Мы построим лучший сценарий для стран, которые придерживаются идей защиты демократии», — заявил тогда Дуке.

Будущее РУНАСУР

Однозначно можно сказать, что с появлением этих союзов Южная Америка раскололась на два блока, один из которых представляет РУНАСУР, а второй — ПРОСУР. Будущее РУНАСУР зависит от того, кто возглавит страны в ближайшее время. В любом случае с созданием РУНАСУР Южная Америка получила как минимум еще одну переговорную площадку для улаживания конфликтов и как максимум новый орган, способный еще больше объединить государства в экономическом и идеологическом пространстве.

сша эво моралес колумбия чили Рунасур Боливия
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