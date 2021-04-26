РУНАСУР: что известно о новом блоке стран Южной Америки под руководством Эво Моралеса

В Боливии прошла первая встреча, на которой обсуждалось формирование нового объединения стран Южной Америки РУНАСУР. Во встрече, проходившей в городе Вилья-Тунари, принимали участие экс-президент Боливии Эво Моралес и делегации Эквадора, Аргентины и Венесуэлы.

«Я хочу с радостью приветствовать делегации стран, участвующие в первом заседании технической группы по формированию РУНАСУР», — объявил Моралес в своем Twitter.

Quiero dar la bienvenida con alegría a las delegaciones de Ecuador, Argentina, Venezuela y Bolivia que participan en la primera reunión del Equipo Técnico para conformar RUNASUR, en Villa Tunari, #Cochabamba. pic.twitter.com/7QL5Lnwg3e — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 24, 2021

В ходе встречи Эво Моралес сходу обозначил, что новая организация будет противостоять политике США в регионе. Объединение придет на смену Союзу южноамериканских наций (УНАСУР) и продолжит борьбу за независимость государств Южной Америки.

«Мы создаем РУНАСУР — пространство для интеграции народов, которое реагирует на «паралич» УНАСУР. Это совместное решение коренных народов и общественных движений продолжать борьбу за освобождение», — подытожил Моралес.

Hoy, gestamos RUNASUR, un espacio de integración de los pueblos que responde a la paralización de Unasur y a la decisión de los pueblos indígenas y movimientos sociales con principios y valores, de continuar en la lucha por la liberación. pic.twitter.com/ZAJdjBNyHz — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 24, 2021

УНАСУР

Организация РУНАСУР задумана в качестве продолжателя блока УНАСУР, который долгие годы объединял страны Латинской Америки. Новый союз должен унаследовать цели и идеологию родительской организации.

УНАСУР появился 8 декабря 2004 года. Идея создания подобного органа изначально возникла еще в начале XIX века и принадлежит известнейшему борцу за независимость колоний Южной Америки от Испании Симону Боливару. Однако в те времена попытка собрать всех вместе не увенчалась успехом. Почти два века спустя на саммите в Перу был подписан договор о сотрудничестве. В УНАСУР вошли 12 стран, которые входят в менее крупные объединения — Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и Андское сообщество (АС): Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор, Чили, Гайана и Суринам.

На первом этапе организация выделила для себя три основные цели — превращение Южной Америки в самостоятельный субъект международных отношений, формирование Южноамериканской зоны свободной торговли (ALCSA) и интеграцию регионов для построения общих энергетических и транспортных сетей. Среди отдельных проектов значатся Большой газопровод Юга (Gasur) и Банк Юга. Все они вместе с ALCSA так и остались на стадии разработки.

/ Федеральное агентство новостей

Со временим амбициозный и далеко идущий проект начал «леветь» и приобретать социалистическую окраску. Во многом это происходило и потому, что главной движущей силой блока были лидеры Венесуэлы и Боливии. Представители этих стран не скрывали, что УНАСУР был ответом на попытки администрации США навязать Латинской Америке собственный план развития континента.

Постепенно с приходом к власти политиков правого толка развитие УНАСУР начало буксовать, а страны стали говорить о выходе из организации. В апреле 2018 года шесть из 12 участников: Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Аргентина — приостанавливают свое членство в организации. Аргентинский МИД тогда объяснил это решение «кризисом, от которого страдала организация последние два года, и бездействием генерального секретариата».

La Argentina se retira de la #UNASUR. https://t.co/xNcmGifvii — Cancillería Argentina ???????? (@CancilleriaARG) April 12, 2019

На деле же руководство, пришедшее к власти в этих странах и симпатизировавшее Америке, просто не могло себе позволить работу с организацией, настроенной против США. В марте 2019 года Эквадор также объявил о выходе. Президент страны Ленин Морено попросил организацию возвратить здание штаб-квартиры союза, которая базировалась в Кито, и распорядился снести статую одного из основателей объединения, аргентинского лидера Нестора Киршнера.

La crisis de Unasur y la deconstrucción de Sudamérica https://t.co/SLGLORkLaR vía @elespectador — Instituto Matías Romero (@imatiasromero) April 25, 2018

Нельзя сказать, что УНАСУР совсем ничего не добился за годы работы. По мнению экспертов, он хорошо исполнял функцию «буфера» между странами. В рамках союза удавалось улаживать многие конфликты, к примеру, государственный переворот в Боливии, который произошел в 2008 году, переворот в Эквадоре в 2010-м, путч в Гондурасе в 2009-м и дипломатический кризис между Венесуэлой и Колумбией в 2010 году. К положительным итогам также можно добавить укрепление мирного процесса в Колумбии и сокращение бедности в Латинской Америке.

РУНАСУР

Про РУНАСУР сейчас известно немного — на текущий момент все ограничивается общими заявлениями о намерениях. Как назвал новый союз его главный идейный вдохновитель Эво Моралес, это будет «народный УНАСУР». У движения нет каких-то четких целей — но очевидно, что оно унаследует социалистическую и антиамериканскую идеологию.

«Правые страны сокрушили УНАСУР. Тем не менее РУНАСУР позволит интегрировать всю Южную Америку. Мы не остановимся, потому что наша борьба не только национальная, но и международная», — объявил Моралес.

Бывший глава Боливии уточнил, что новый орган призван построить «южноамериканскую идентичность и гражданство».

Evo Morales anuncia en Bolivia la creación de una Unasur de los “pueblos” https://t.co/a7LKpvKWYP — El Comercio (@elcomercio_peru) April 17, 2021

ПРОСУР

В противовес УНАСУР в 2019 году восемь стран — Аргентина, Бразилия, Гайана, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Эквадор — создали «Форум развития Южной Америки» (ПРОСУР). Новый союз озвучил свои цели как формирование «интеграции в сферах энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью».

Важно отметить, что в ПРОСУР вошли лидеры-центристы и политики правого толка, которые открыто выступают против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и боливарианских идей в целом. Это, безусловно, выгодно США для присутствия в регионе. По мнению российских экспертов, американцы могут даже попробовать создать военный блок на основе организации. Пока с появлением ПРОСУР они получили еще один инструмент для давления на Венесуэлу.

/ Федеральное агентство новостей

Президент Колумбии Иван Дуке в своем выступлении при создании ПРОСУР назвал УНАСУР «утешением диктатуры Венесуэлы», которое будет, наконец, ликвидировано.

«Работа, которую мы продвигаем, представляется мне важной: она означает стремление к большей координации, может положить конец диктатуре Венесуэлы и завершит работу УНАСУР. Мы построим лучший сценарий для стран, которые придерживаются идей защиты демократии», — заявил тогда Дуке.

Piñera y Duque hablan sobre Venezuela en cita previa a cumbre Prosur #AFP https://t.co/80Fs3NyNHT pic.twitter.com/ZYXEQs54U6 — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 21, 2019

Будущее РУНАСУР

Однозначно можно сказать, что с появлением этих союзов Южная Америка раскололась на два блока, один из которых представляет РУНАСУР, а второй — ПРОСУР. Будущее РУНАСУР зависит от того, кто возглавит страны в ближайшее время. В любом случае с созданием РУНАСУР Южная Америка получила как минимум еще одну переговорную площадку для улаживания конфликтов и как максимум новый орган, способный еще больше объединить государства в экономическом и идеологическом пространстве.