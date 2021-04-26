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Вице-премьер Чехии раскритиковал президента за вторую версию по делу во Врбетице

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 14:08
Политика
Вице-премьер Чехии раскритиковал президента за вторую версию по делу во Врбетице
pixabay.com

Прага, 26 апреля. Президент Чехии Милош Земан зря упомянул о второй версии по делу во Врбетице, заявил вице-премьер республики Ян Гамачек.

Чешский лидер Милош Земан в телеобращении по поводу дела во Врбетице рассказал о версии следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами.

По словам Яна Гамачека, Земан зря упомянул о второй версии, пишут местные СМИ.

«Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия (о неосторожном обращении. — Прим.ред.) была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло», — говорится в сообщении.

Премьер-министр республики считает, что Чехия имеет достаточно оснований, чтобы утверждать о якобы «причастности» российских спецслужб к событиям во Врбетице.

Ранее Прага заявила о высылке 18 дипломатов РФ, назвав их офицерами российских спецслужб. МИД России выразил решительный протест и объявил 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

россия чехия гамачек врбетице
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