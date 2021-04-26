Эксперт объяснил, почему Германия решила отказаться от ядерной энергетики

Санкт-Петербург, 26 апреля. ФРГ сворачивает ядерную программу, так как эта сфера требует политической воли руководства страны, считает главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев.

Сфера ядерной энергетики стала темой обсуждения экспертов в ходе пресс-конференции «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире», организованной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей. Мероприятие было приурочено к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей 26 апреля 1986 года. Этот инцидент стал крупнейшей катастрофой в ядерной энергетической отрасли в истории человечества.

Главред «Атомной энергетики 2.0» прокомментировал влияние катастрофы в Чернобыле на сферу ядерной энергетики. По его словам, авария была тщательно исследована, что дало возможность разработать технологии, при помощи которых риски повторения подобного инцидента были исключены.

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«Российская атомная энергетика извлекла определенные уроки. Новые материалы, новые виды топлива были разработаны и применяются на данный момент», — подчеркнул Яковлев.

Ядерные электростанции являются более экологичными, однако их использование требует большой политической воли от руководства любого государства, сказал эксперт, комментируя вопрос решения Германии отказаться от ядерной программы. Эту отрасль надо активно инвестировать, однако многие настроены на быстрые решения, не вникая в суть темы, объяснил Яковлев.

Ранее физик Владимир Яценко, принимавший участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, развенчал популярные мифы об этом инциденте.