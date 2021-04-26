Жители Нижнего Новгорода приняли участие в масштабном марафоне «Корзина доброты»

Нижний Новгород, 26 апреля. Самый масштабный по количеству городов-участников марафон «Корзина доброты» состоялся в Нижнем Новгороде.

Марафон организован Всероссийским фондом продовольствия «Русь» при активном участии Нижегородской епархии. Социальная акция, направленная на поддержку нуждающихся семей, в этом году прошла в 270 магазинах крупных торговых сетей. Всего в марафоне приняли участие более 50 городов.

В рамках акции в магазинах были установлены специальные тележки, в которые все желающие могли положить продукты и, таким образом, помочь семьям со сложным материальным положением. Помогали в сборе продуктов волонтеры епархии.

Продуктовую помощь получат подопечные епархиальной службы, которые зарегистрированы в базе и стоят на учете. В основном это — многодетные нуждающиеся семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери и отцы-одиночки, пожилые люди, которые не могут дойти до магазина, сообщает ННТВ.

Волонтерское движение активно развивается и в Северной столице. Недавно в Санкт-Петербурге добровольцы раздали более 210 тыс. бесплатных продуктовых наборов в рамках акции взаимопомощи «Мы Вместе» с начала пандемии COVID-19. Волонтеры доставляли продукты питания и товары первой необходимости. Также людям в возрасте старше 65 лет и маломобильным горожанам привозили лекарства.