Зеленский объявил о возможном заключении «пасхального перемирия» в Донбассе

Киев, 26 апреля. Трехсторонняя контактная группа по Донбассу может договориться о заключении «пасхального перемирия». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, стороны в целом уже выстроили договоренность о «пасхальном перемирии», но еще не согласовали необходимую формулировку. Однако это соглашение может быть заключено уже 28 апреля.

«Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», — отметил Зеленский.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук сообщал, что принятие дополнительных мер контроля над соблюдением режима тишины в Донбассе станет важным шагом для установления мира.