Обнаружены генетические биомаркеры бронхиальной астмы

Красноярск, 26 апреля. Исследователи из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» обнаружили иммуногенетические маркеры, свидетельствующие о предрасположенности к бронхиальной астме.

Это открытие — одно из лучших достижений ученых СО РАН за 2020 год. Чаще всего астму провоцируют патологические мутации в генах. В некоторых случаях они присутствуют в организме человека еще с рождения. Однако для проявления астмы одного генетического отклонения недостаточно.

Необходим какой-либо толчок. Например, это могут быть аллергены, стресс, факторы окружающей среды или неблагоприятные бытовые условия. Специалисты ФИЦ КНЦ СО РАН задались целью найти генетические маркеры, свидетельствующие о предрасположенности к астме.

«Мы уже выявили генетические маркеры подверженности к тяжелой степени астмы у детей. Ими оказались аллельные варианты генов G-IL12B и Т-IL13», — отметили сибирские ученые.

Иногда приступ астмы может спровоцировать нахождение на морозе, заявила терапевт Надежда Чернышова. Существует даже отдельная форма этого заболевания. В этом случае резкое и быстрое вдыхание морозного воздуха провоцирует приступ.