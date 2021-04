Семья из Флориды продавала отбеливатель как «лекарство от коронавируса»

Майами, 26 апреля. Мужчину и трех его сыновей обвиняют в продаже десятков тысяч бутылок диоксида хлора в качестве «волшебного средства» от коронавируса и других болезней. О возбуждении дела сообщили официальные власти штата Флорида.

Florida dad and sons are charged with selling $1million worth of drinkable 'COVID cure' that police say was BLEACH cooked up in backyard shed https://t.co/YaHwkyTlpM

Марк Гренон и его сыновья Джонатан, Джордан и Джозеф обвиняются в мошенничестве и нарушении постановлений гражданского суда о немедленном прекращении продажи поддельных лекарств. Мужчины рекламировали диоксид хлора как «волшебный минеральный раствор», который лечит от COVID-19, рака, диабета, аутизма, малярии, гепатита, герпеса, СПИДа и других заболеваний.

Летом 2020 года Джонатан и Джордан Греноны были арестованы по обвинению в продаже препарата, смертельного опасного для здоровья человека. Прежде чем они начали рекламировать диоксид хлора в качестве лекарства от COVID-19, семья продвигала это вещество в качестве средства от более чем десяти тяжелых заболеваний.

Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами призывала людей не употреблять потенциально смертельный диоксид хлора, который обычно используется для очистки промышленных вод.

В своем подкасте, который вышел в 2020 году, Марк Гренон угрожал федеральному судье, ссылаясь на Вторую поправку к Конституции, которая дает гражданам право на ношение оружия. Это произошло после того как судебный процесс начал вредить бизнесу предприимчивых «фармацевтов».

The #FDA have emailed me.

They got head #BLEACHER Mark Grenon and his Son in South America.

Thank you so much, I'm in tears here ????https://t.co/H661alSAMR pic.twitter.com/8od10S19re