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Семья из Флориды продавала отбеливатель как «лекарство от коронавируса»

Весь мир
Семья из Флориды продавала отбеливатель как «лекарство от коронавируса»
Global Look Press  /  Henrique Casinhas / Keystone Press Agency

Майами, 26 апреля. Мужчину и трех его сыновей обвиняют в продаже десятков тысяч бутылок диоксида хлора в качестве «волшебного средства» от коронавируса и других болезней. О возбуждении дела сообщили официальные власти штата Флорида.

Марк Гренон и его сыновья Джонатан, Джордан и Джозеф обвиняются в мошенничестве и нарушении постановлений гражданского суда о немедленном прекращении продажи поддельных лекарств. Мужчины рекламировали диоксид хлора как «волшебный минеральный раствор», который лечит от COVID-19, рака, диабета, аутизма, малярии, гепатита, герпеса, СПИДа и других заболеваний.

Летом 2020 года Джонатан и Джордан Греноны были арестованы по обвинению в продаже препарата, смертельного опасного для здоровья человека. Прежде чем они начали рекламировать диоксид хлора в качестве лекарства от COVID-19, семья продвигала это вещество в качестве средства от более чем десяти тяжелых заболеваний.

Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами призывала людей не употреблять потенциально смертельный диоксид хлора, который обычно используется для очистки промышленных вод.

В своем подкасте, который вышел в 2020 году, Марк Гренон угрожал федеральному судье, ссылаясь на Вторую поправку к Конституции, которая дает гражданам право на ношение оружия. Это произошло после того как судебный процесс начал вредить бизнесу предприимчивых «фармацевтов».

Мужчины производили раствор в домике на заднем дворе в городе Брейдентон. Диоксид хлора, растворенный с водой, распространялся через самопровозглашенную Греноном «Церковь здоровья и исцеления «Генезис II».

Доход семьи резко увеличился — с 32 тысяч долларов в месяц до 123 тысяч, когда они начали рекламировать раствор в качестве средства от коронавируса. Согласно результатам расследования, было продано 28 тысяч бутылок общей стоимостью около одного миллиона долларов. Джонатан и Джордан находятся под арестом и скоро предстанут перед судом. Марк и Джозеф на данный момент в Колумбии. Судебные документы не содержат дополнительных сведений. В случае их осуждения мужчины будут приговорены к пожизненному заключению.

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