Викторию Боню обвинили в лицемерии после ее рассуждений о любви к себе

Мале, 26 апреля. Экс-участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня решила рассказать своим подписчицам в Instagram, как принять и любить себя. Фанаты же нашли в словах звезды явные противоречия.

Виктория Боня отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Однако на лазурном побережье звезда не только загорает и наслаждается морем. Она даже находит время для размышлений. Так, в своем Instagram-аккаунте телеведущая опубликовала большой пост, в котором принялась учить подписчиц любви к себе.

«Хочу сказать, что когда принимаешь себя полностью, начиняешь ценить и любить – в тебе открываются такие истоки энергии, такие силы, что твоя жизнь и твое ощущение себя меняется. Поэтому один из самых важных моментов работы над собой – это принятие себя», — утверждает Боня.

Свои размышления бывшая участница «Дома-2» сопроводила серией пикантных снимков. На первом фото Боня сидит в ванне с лепестками роз спиной к камере и прикрывает грудь одной рукой.

Подписчиц пост звезды совершенно не мотивировал. Они наоборот нашли много противоречий в словах телеведущей и обвинили ее в лицемерии. Пользователи Сети отметили, что если действительно принимаешь свое тело, то не будешь ложиться под нож хирурга и вставлять импланты в грудь.

«Полностью перекроиться, а потом вещать про принятие своего тело – это лицемерие!»; «Здесь какое -то противоречие. Если принимать себя таким, как есть и любить, зачем делать кучу операций?»; «Смешно. Это написала женщина,сделавшая себе грудь», — возмутились фолловеры.

Виктория Боня часто наведывается в Москву по работе, но основным местом ее жительства является Монако. Недавно бывшая участница «Дома-2» рассказала, сколько денег тратит каждый месяц и пожаловалась на высокие расходы.