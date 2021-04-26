Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 15:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:03
Общество
Генерал Липовой заявил о победе в «битве» за памятник Дзержинскому в Москве
15:02
Шоу-бизнес
Два мужа покойной Легкоступовой встретились лицом к лицу в эфире Первого канала
15:02
Шоу-бизнес
Выбывший из «Маски» Стас Пьеха рассекретил оставшихся участников проекта
15:02
Экономика
Леонид Федун рассказал, как правильно инвестировать 1 млн рублей
15:01
Общество
Украина готовит масштабную провокацию по Северо-Крымскому каналу
15:00
Происшествия
Бывший адвокат Ефремова готов защищать актера Паля по делу о драке с хоккеистом
14:59
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в майские праздники и летом
14:57
Происшествия
Петербурженка натравила питбультерьера на сотрудницу полиции
14:56
Весь мир
РУНАСУР: что известно о новом блоке стран Южной Америки под руководством Эво Моралеса
14:56
Политика
Песков заявил об отсутствии ошибок и искажений фактов в учебниках по истории России
14:56
Общество
Кипр начнет принимать вакцинированных от коронавируса туристов
14:55
Шоу-бизнес
Манукян впервые после расставания с Бузовой тепло высказался о певице
14:52
Происшествия
Упавшая с заброшенного недостроя в Алуште 13-летняя девочка оказалась в коме
14:51
Общество
Актриса Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт
14:51
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды из расчета 245,31 рубля на акцию
14:47
Политика
Канцлер Австрии выступил против очередных санкций ЕС в отношении России
14:46
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о казусах со слишком усердной уборщицей
14:43
Происшествия
Девочка-подросток отравилась парацетамолом в Петербурге
14:41
Армия
Экс-комбриг «Востока» объяснил свое отношение к врагам Донбасса
14:38
Общество
Минцифры может разрешить удалять предустановленные российские приложения
Все новости

Викторию Боню обвинили в лицемерии после ее рассуждений о любви к себе

Шоу-бизнес
Викторию Боню обвинили в лицемерии после ее рассуждений о любви к себе
instagram.com  /  @victoriabonya

Мале, 26 апреля. Экс-участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня решила рассказать своим подписчицам в Instagram, как принять и любить себя. Фанаты же нашли в словах звезды явные противоречия.

Виктория Боня отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Однако на лазурном побережье звезда не только загорает и наслаждается морем. Она даже находит время для размышлений. Так, в своем Instagram-аккаунте телеведущая опубликовала большой пост, в котором принялась учить подписчиц любви к себе.

«Хочу сказать, что когда принимаешь себя полностью, начиняешь ценить и любить – в тебе открываются такие истоки энергии, такие силы, что твоя жизнь и твое ощущение себя меняется. Поэтому один из самых важных моментов работы над собой – это принятие себя», — утверждает Боня.

Свои размышления бывшая участница «Дома-2» сопроводила серией пикантных снимков. На первом фото Боня сидит в ванне с лепестками роз спиной к камере и прикрывает грудь одной рукой.

Подписчиц пост звезды совершенно не мотивировал. Они наоборот нашли много противоречий в словах телеведущей и обвинили ее в лицемерии. Пользователи Сети отметили, что если действительно принимаешь свое тело, то не будешь ложиться под нож хирурга и вставлять импланты в грудь.

«Полностью перекроиться, а потом вещать про принятие своего тело – это лицемерие!»;

«Здесь какое -то противоречие. Если принимать себя таким, как есть и любить, зачем делать кучу операций?»;

«Смешно. Это написала женщина,сделавшая себе грудь», — возмутились фолловеры.

Виктория Боня часто наведывается в Москву по работе, но основным местом ее жительства является Монако. Недавно бывшая участница «Дома-2» рассказала, сколько денег тратит каждый месяц и пожаловалась на высокие расходы.

дом-2 мальдивы боня красота внешность
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 301105 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 158124 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 140273 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 72074 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 57731 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Все новости / Шоу-бизнес / Викторию Боню обвинили в лицемерии после ее рассуждений о любви к себе
Рейтинг@Mail.ru